Трамп обсудит в Нью-Йорке контроль над вооружениями с Россией и Китаем

ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в обсуждении контроля над вооружениями с Россией и Китаем в Нью-Йорке.
"Они пришли ко мне, и они все хотят обсуждать контроль над вооружениями. В том числе Китай и Россия. Я думаю, что с их стороны очень разумно хотеть этого, и очень разумно с нашей стороны хотеть этого. И мы будем делать это (обсуждать) в Нью-Йорке", - сказал он журналистам.
Так он ответил на вопрос о сообщениях в СМИ о его желании встретиться с лидерами России, Китая, Франции и Великобритании по этой теме.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН и заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки". Позже в МИД РФ сообщили, что саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН может пройти на юбилейной сессии Генассамблеи в Нью-Йорке в сентябре, но договорённости об этом ещё нет. Ранее в феврале посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американская сторона взяла в проработку предложение президента России Владимира Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ ООН.