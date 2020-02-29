Турция приостанавливает авиарейсы в Италию, Южную Корею и Ирак

"В связи ситуацией с коронавирусом по предложению нашего научного совета мы ввели еще одну меру. С этой ночи приостанавливаются все пассажирские рейсы туда и обратно между Турцией и Италией, Южной Кореей и Ираком", - говорится в заявлении министра.