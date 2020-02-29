Турция приостанавливает авиарейсы в Италию, Южную Корею и Ирак

АНКАРА, 29 фев - РИА Новости. Турция объявила о приостановке всех пассажирских рейсов в аэропорты Италии, Южной Кореи и Ирака из-за распространения коронавируса в этих странах, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
Ранее Турция приостановила выполнение авиарейсов в аэропорты Китая и Ирана из-за коронавируса.
"В связи ситуацией с коронавирусом по предложению нашего научного совета мы ввели еще одну меру. С этой ночи приостанавливаются все пассажирские рейсы туда и обратно между Турцией и Италией, Южной Кореей и Ираком", - говорится в заявлении министра.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае достигло 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса