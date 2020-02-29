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2020-02-29T23:29+0300
https://ria.ru/20200229/1565734394.html
Трамп заявил, что вывод войск из Афганистана начнется незамедлительно
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РИА Новости

Трамп заявил, что вывод войск из Афганистана начнется незамедлительно

22:53 29.02.2020 (обновлено: 23:29 29.02.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 29 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приступят к выводу войск из Афганистана незамедлительно.
"Сегодня. Это начнется незамедлительно", — сказал журналистам Трамп, отвечая на вопрос, когда начнется вывод американских войск из Афганистана в рамках соглашения с талибами.
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Мирное соглашение с талибами

США и афганское движение "Талибан" ранее днем подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.
Подписи под соглашением поставили спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану и глава делегации на переговорах Залмай Халилзад и политический лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар. На церемонии в Катаре присутствовали представители более 30 стран.
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Документ предполагает, что Вашингтон сократит численность войск в Афганистане с 12 до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней. После этого, если "Талибан" воздержится от насилия, США продолжат в течение 14 месяцев выводить из страны и свои силы, и силы НАТО. Взамен "Талибан" должен отказаться от использования афганской территории для нападения на Соединенные Штаты и другие государства.
Кроме того, стороны договорились о "постоянном и всеобъемлющем перемирии". Прямые переговоры между "Талибаном" и правительством Афганистана будут вестись в рамках межафганского диалога. Помимо этого, "Талибан" будет взаимодействовать с Советом Безопасности ООН, чтобы его членов исключили из санкционного списка. Это будет сделано, предположительно, к концу мая.
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5310810218
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Дональд ТрампАфганистанСШАВ мире
Популярные комментарии
Вывод? Вот у СССР был вывод, а у вас бегство. Бегство от вами созданного Дьявола. От "ящика Пандоры" открытого вами!
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Михаил Державин
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ГРГражданин России
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