Трамп заявил, что вывод войск из Афганистана начнется незамедлительно

"Сегодня. Это начнется незамедлительно", — сказал журналистам Трамп, отвечая на вопрос, когда начнется вывод американских войск из Афганистана в рамках соглашения с талибами.

Мирное соглашение с талибами

США и афганское движение "Талибан" ранее днем подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.

Подписи под соглашением поставили спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану и глава делегации на переговорах Залмай Халилзад и политический лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар. На церемонии в Катаре присутствовали представители более 30 стран.

Документ предполагает, что Вашингтон сократит численность войск в Афганистане с 12 до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней. После этого, если "Талибан" воздержится от насилия, США продолжат в течение 14 месяцев выводить из страны и свои силы, и силы НАТО. Взамен "Талибан" должен отказаться от использования афганской территории для нападения на Соединенные Штаты и другие государства.