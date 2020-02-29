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2020-02-29T23:11+0300
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Знакомая рассказала об участниках вечеринки с сухим льдом
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РИА Новости

Знакомая рассказала об участниках вечеринки с сухим льдом

22:46 29.02.2020 (обновлено: 23:11 29.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска банного клуба "Девятый вал" в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вывеска банного клуба "Девятый вал" в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Знакомая Екатерины Диденко, на дне рождения которой три человека погибли из-за брошенного в бассейн сухого льда, рассказала об образе жизни участников вечеринки. Об этом пишет газета "Московский Комсомолец".
Собеседница издания сообщила, что общалась с Екатериной в соцсетях и достаточно давно следила за ее жизнью. По словам девушки, о дне рождения блогерши знали многие, а за несколько дней до трагедии та рассказывала о планах устроить нестандартную вечеринку. На празднике присутствовали другие блогеры.
"Большинство из них подружились по соцсетям. <…> Собрались люди, у которых вся жизнь напоказ", — рассказала собеседница портала.
Многие участники вечеринки давно общались и часто появлялись в постах друг у друга в соцсетях.
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
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"Они постоянно придумывают, кто из них круче что-то учудит, хайпанет", — пояснила девушка.
Она также рассказала, что на праздновании дня рождения Екатерины присутствовали две беременные девушки — сестра блогерши и ее подруга. Многие участники вечеринки состоят в браке, у некоторых есть дети.
"Собрались семейные пары, которые оставили дома маленьких детей с бабушками и дедушками", — сказала подписчица Диденко.
По ее словам, участники вечеринки постоянно выкладывали фото и видео из своей повседневной жизни — походы в кафе и по магазинам. А в последнее время компания "помешалась" на сухом льде: например, они заказывали его для детского праздника. Кроме того, молодые люди устраивали опыты на открытом воздухе.

"Тематика у всех одна — жизнь напоказ. <…> Хайп и чужая жизнь интересна всем. Все эти ребята откровенно о себе рассказывали. Живут они за счет рекламы", — пояснила девушка.

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В марте у беременной подруги блогерши должна была пройти вечеринка, на которой гости отгадывали бы пол ребенка, рассказала собеседница газеты.
"Муж беременной анонсировал событие: "Это будет "трэшняк", какой никто не устраивал, готовьтесь". Теперь, видимо, придется отменить", — заключила она.
Трагедия на дне рождения блогера Екатерины Диденко произошла накануне вечером в банном комплексе в Коломенском проезде. Во время вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, после чего началась химическая реакция. В результате трагедии погибли три человека, еще несколько пострадали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже допросили работников банного комплекса.
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34376291491
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ЧП в московском банном комплексеЕкатерина ДиденкоМоскваРоссияОбществоПроисшествия
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