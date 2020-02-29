США могут закрыть южную границу с Мексикой из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 29 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность введения ограничений на южной границе с Мексикой из-за коронавируса.
"Мы также смотрим на южную границу. Мы всерьез думаем об этом", - сказал он журналистам на брифинге, отвечая на вопрос о возможности закрытия южной границы.
По его словам, в настоящий момент граница с Мексикой не представляет больших проблем в плане распространения коронавируса.
Как сообщил на брифинге министр здравоохранения США, в настоящее время в США зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусом. В пятницу Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщал, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло 62 человек из них 44 человека - прибывшие с лайнера Diamond Princess и трое из китайского Уханя.
В субботу власти штата Вашингтон сообщили о первой жертве коронавируса на территории США.
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