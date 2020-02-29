США могут закрыть южную границу с Мексикой из-за коронавируса

"Мы также смотрим на южную границу. Мы всерьез думаем об этом", - сказал он журналистам на брифинге, отвечая на вопрос о возможности закрытия южной границы.

По его словам, в настоящий момент граница с Мексикой не представляет больших проблем в плане распространения коронавируса.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения США, в настоящее время в США зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусом. В пятницу Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщал, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло 62 человек из них 44 человека - прибывшие с лайнера Diamond Princess и трое из китайского Уханя.