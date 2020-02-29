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Соглашение с талибами приведет к новой войне, считает экс-дипломат США
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РИА Новости

Соглашение с талибами приведет к новой войне, считает экс-дипломат США

22:34 29.02.2020 (обновлено: 00:50 01.03.2020)
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© AP Photo / Susan WalshСпецпредставитель США в коалиции по борьбе с "Исламским государством"* Бретт Макгерк
Спецпредставитель США в коалиции по борьбе с Исламским государством* Бретт Макгерк
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 29 фев – РИА Новости. Бывший спецпредставитель США в коалиции по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк считает, что сделка с движением "Талибан" приведет не к миру, а к новой войне.
"Мы все надеемся, что это каким-либо образом сработает. Американцы больше не должны погибать в Афганистане. Но судя по тексту, соглашение не приводит к концу войны, а сажает семена для новой. Это вызывает обеспокоенность", - написал Макгерк у себя в Twitter.
Бывший высокопоставленный представитель администрации отметил, что нынешняя договоренность представляется как "историческое соглашение, когда в реальности соглашение дает "Талибану" большую часть того, что они всегда хотели".
"Положения о выводе (вооруженных сил) в этом соглашении по Афганистану кажутся гораздо более всеобъемлющими, чем было разрекламировано. Речь идет о полном выводе американских войск и сил НАТО в течение 14 месяцев. Это, вероятно, приведет к постепенному развалу государства, приведет к гражданской войне и возвращению талибов в Кабул", - считает Макгерк.
В субботу США и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение, которое предусматривает вывод войск США и коалиции из Афганистана за 14 месяцев в обмен на отказ "Талибана" от использования территории страны для нападения на США и их союзников.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
Вчера, 18:27
Маас считает "знаком надежды" соглашение между США и "Талибаном"
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Бретт МакгеркАфганистанТалибанСШАВ мире
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