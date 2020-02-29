Соглашение с талибами приведет к новой войне, считает экс-дипломат США

ВАШИНГТОН, 29 фев – РИА Новости. Бывший спецпредставитель Бывший спецпредставитель США в коалиции по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк считает, что сделка с движением "Талибан" приведет не к миру, а к новой войне.

"Мы все надеемся, что это каким-либо образом сработает. Американцы больше не должны погибать в Афганистане. Но судя по тексту, соглашение не приводит к концу войны, а сажает семена для новой. Это вызывает обеспокоенность", - написал Макгерк у себя в Twitter

Бывший высокопоставленный представитель администрации отметил, что нынешняя договоренность представляется как "историческое соглашение, когда в реальности соглашение дает "Талибану" большую часть того, что они всегда хотели".

"Положения о выводе (вооруженных сил) в этом соглашении по Афганистану кажутся гораздо более всеобъемлющими, чем было разрекламировано. Речь идет о полном выводе американских войск и сил НАТО в течение 14 месяцев. Это, вероятно, приведет к постепенному развалу государства, приведет к гражданской войне и возвращению талибов в Кабул", - считает Макгерк.

В субботу США и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение, которое предусматривает вывод войск США и коалиции из Афганистана за 14 месяцев в обмен на отказ "Талибана" от использования территории страны для нападения на США и их союзников.