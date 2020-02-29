Стал известен обладатель главной награды Берлинского кинофестиваля

БЕРЛИН, 29 фев — РИА Новости. Главную награду Международного берлинского кинофестиваля — "Золотого медведя" — получил фильм "Зла не существует" Мохаммада Расулофа, передает корреспондент РИА Новости.
Иранский режиссер, чей фильм "Зла не существует" стал последним конкурсным показом Берлинале, не смог приехать на фестиваль. С 2017 года ему запрещено покидать страну, а также заниматься кинематографической деятельностью по политическим причинам. "Золотого медведя" из рук главы жюри Джереми Айронса получила дочь режиссера.
Фильм "Зла не существует" рассказывает четыре истории о непростом выборе и задает важный философский вопрос: имеет ли человек право отнять чужую жизнь. Победу иранского режиссера зал стоя встретил продолжительными овациями.
Берлинский кинофестиваль проходил в столице Германии с 20 февраля. В конкурсе участвовали 18 картин.