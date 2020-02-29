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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-29T22:13+0300
https://ria.ru/20200229/1565719705.html
Российские военные провели очередное патрулирование в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156386/77/1563867727_0:483:2731:2019_1036x0_80_0_0_db21e3e7f5d8b21f6a8082dd453852bb.jpg
РИА Новости

Российские военные провели очередное патрулирование в Сирии

22:13 29.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВоенная полиция РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Военная полиция РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Военная полиция РФ продолжает патрулировать в сирийских провинциях Ракка, Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам... в провинции Алеппо... в провинции Ракка... в провинции Хасеке", - сказал он.
Журавлев также сообщил, что армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Камишлия – Телль-Эш-Шур-Гарби – элеватор Алия – элеватор Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камишлия.
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Война в СирииЦентр по примирению в СирииВоенная полиция РоссииВойна в СирииРакка (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
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