Российские военные провели очередное патрулирование в Сирии

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Военная полиция РФ продолжает патрулировать в сирийских провинциях Ракка, Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам... в провинции Алеппо... в провинции Ракка... в провинции Хасеке", - сказал он.
Журавлев также сообщил, что армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Камишлия – Телль-Эш-Шур-Гарби – элеватор Алия – элеватор Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камишлия.