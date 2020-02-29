Заболевших коронавирусом украинцев будут лечить бесплатно

КИЕВ, 29 фев – РИА Новости. Украинцев в случае выявления у них Украинцев в случае выявления у них коронавируса будут лечить бесплатно, заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая

По состоянию на субботу в стране нет ни одного подтвержденного случая коронавируса COVID-19.

"Все люди, которые находятся в медицинских учреждениях коммунальной и государственной собственности, получат лечение бесплатно. Лекарства не являются специфическими, не являются сложными для поставки. Сейчас в учреждениях здравоохранения лекарства есть. Мы будем делать все, чтобы пополнить их запасы", - сказала Скалецкая в интервью "Громадскому"

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.