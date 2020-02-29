Представителя Крыма не пустили на конференцию в Норвегию

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости. Начальник управления международной деятельности Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Александр Мащенко заявил, что ему отказали в получении визы для посещения Норвегии, где планировалась конференция, посвященная полуострову.
Международная конференция "Крым в геополитической перспективе" состоится в конца марта в Осло. Ее организаторы — общественная организация "Народная дипломатия — Норвегия".
"Я получил официальное приглашение принять участие в конференции. Однако визовый центр и посольство Королевства Норвегии в Москве отказались принимать мои документы на визу, мотивируя это те, что мой российский заграничный паспорт для Европейского союза является недействительным проездным документом, так как выдан в Крыму после его воссоединения с Россией", — сказал РИА Новости Мащенко.
Мащенко подчеркнул, что норвежское посольство в своем ответе также предложило ему посетить Норвегию по украинскому биометрическому паспорту.
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"В ответ на это предложение я написал в посольство, что украинского биометрического паспорта у меня, естественно, нет и получать его не собираюсь, так как являюсь гражданином Российской Федерации. С прискорбием могу заменить, что Европейский союз на протяжении длительного промежутка времени не хочет этого понимать, не хочет видеть и слышать крымчан", — сказал Мащенко.
По его словам, Норвегия таким образом не сдала тест на демократию и соблюдение прав человека.
"В данной ситуации этот тест был провален европейцами. Это показатель двойных стандартов, которые используют западноевропейские чиновники сплошь и рядом в отношении Крыма и крымчан. Несмотря на это, наши международные контакты будут продолжаться. Никакие посольства и визовые пункты европейские и европейские чиновники не смогут этому помешать", — подчеркнул Мащенко.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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