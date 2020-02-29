Представителя Крыма не пустили на конференцию в Норвегию

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости. Начальник управления международной деятельности Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Александр Мащенко заявил, что ему отказали в получении визы для посещения Начальник управления международной деятельности Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Александр Мащенко заявил, что ему отказали в получении визы для посещения Норвегии , где планировалась конференция, посвященная полуострову.

Международная конференция " Крым в геополитической перспективе" состоится в конца марта в Осло. Ее организаторы — общественная организация "Народная дипломатия — Норвегия".

"Я получил официальное приглашение принять участие в конференции. Однако визовый центр и посольство Королевства Норвегии в Москве отказались принимать мои документы на визу, мотивируя это те, что мой российский заграничный паспорт для Европейского союза является недействительным проездным документом, так как выдан в Крыму после его воссоединения с Россией", — сказал РИА Новости Мащенко.

Мащенко подчеркнул, что норвежское посольство в своем ответе также предложило ему посетить Норвегию по украинскому биометрическому паспорту.

"В ответ на это предложение я написал в посольство, что украинского биометрического паспорта у меня, естественно, нет и получать его не собираюсь, так как являюсь гражданином Российской Федерации. С прискорбием могу заменить, что Европейский союз на протяжении длительного промежутка времени не хочет этого понимать, не хочет видеть и слышать крымчан", — сказал Мащенко.

По его словам, Норвегия таким образом не сдала тест на демократию и соблюдение прав человека.

"В данной ситуации этот тест был провален европейцами. Это показатель двойных стандартов, которые используют западноевропейские чиновники сплошь и рядом в отношении Крыма и крымчан. Несмотря на это, наши международные контакты будут продолжаться. Никакие посольства и визовые пункты европейские и европейские чиновники не смогут этому помешать", — подчеркнул Мащенко.