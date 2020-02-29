Кабулов назвал обвинения США в отношении Ирана несправедливыми

"Мы получаем информацию от Ирана. Я каждый день сам читаю в медийном пространстве заявления от иранских представителей о числе заболевших. Американцы многих обвиняют, в том числе, китайцев и других в сокрытии данных, мне трудно судить, правда это или нет, но думаю, это несправедливо по отношению к иранцам, им тяжело в этой ситуации. В частности, выявление случаев заражения коронавирусом - непростое занятие для Ирана, они находятся в нелегком положении сейчас", - сказал Кабулов РИА Новости в кулуарах церемонии подписания соглашения между США и афганским движением "Талибан".