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Мединский: отрицание Дня Победы — насилие над культурой для украинцев
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РИА Новости

Мединский: отрицание Дня Победы — насилие над культурой для украинцев

21:36 29.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший министр культуры РФ, помощник президента Владимир Мединский
Бывший министр культуры РФ, помощник президента Владимир Мединский
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что для украинцев отрицание Дня Победы 9 мая - насилие над собственной культурой и идентичностью.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал в интервью телеканалу "Украина 24", что страна не будет праздновать День Победы 9 мая‬.
"Отрицание Дня Победы 9 мая – оскорбление собственных предков, а для украинцев – насилие над собственной культурой и идентичностью... Мы в России никогда не отделяли наших героев по национальному признаку", - сказал Мединский РИА Новости.
Он подчеркнул, что более двух тысяч украинцев, удостоенных звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, и тысячи украинцев, павших за общую Победу, - "они все наша общая гордость". "Это в их честь салютует Москва 9 мая! И мы обязательно всем им воздадим почесть 9 мая 2020 года", - сказал Мединский.
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Помощник президента с сожалением отметил, что де-факто в последние годы на Украине на государственном уровне День Победы 9 мая уже не празднуется.
"Днём ранее там отмечается День памяти и примирения. Кто с кем мирится на Украине, на земле которой погибли миллионы советских солдат, сражаясь против нацизма, догадаться непросто. Но давать волю сарказму не стану", - сказал Мединский.
Он отметил, что "преступников рода человеческого" наши отцы и деды не простили, преступники были наказаны, но на этом война закончилась.
"День Победы и сама Победа - это и есть прекращение вражды. Это и есть справедливый мир. И мы сохраняем память об этом уже 75 лет. В этом сама суть праздника. И символ его - советский солдат, опустивший меч, со спасённой им немецкой девочкой на руках", - заключил Мединский.
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