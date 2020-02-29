Мединский: отрицание Дня Победы — насилие над культурой для украинцев

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что для украинцев отрицание Дня Победы 9 мая - насилие над собственной культурой и идентичностью.

"Отрицание Дня Победы 9 мая – оскорбление собственных предков, а для украинцев – насилие над собственной культурой и идентичностью... Мы в России никогда не отделяли наших героев по национальному признаку", - сказал Мединский РИА Новости.

Он подчеркнул, что более двух тысяч украинцев, удостоенных звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, и тысячи украинцев, павших за общую Победу, - "они все наша общая гордость". "Это в их честь салютует Москва 9 мая! И мы обязательно всем им воздадим почесть 9 мая 2020 года", - сказал Мединский.

Помощник президента с сожалением отметил, что де-факто в последние годы на Украине на государственном уровне День Победы 9 мая уже не празднуется.

"Днём ранее там отмечается День памяти и примирения. Кто с кем мирится на Украине, на земле которой погибли миллионы советских солдат, сражаясь против нацизма, догадаться непросто. Но давать волю сарказму не стану", - сказал Мединский.

Он отметил, что "преступников рода человеческого" наши отцы и деды не простили, преступники были наказаны, но на этом война закончилась.