Путин и Макрон поговорили по телефону

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Лидеры обсудили обстановку в Сирии после обострения напряженности в Идлибе.

"Владимир Путин проинформировал президента Франции о принимаемых мерах по борьбе с террористами на северо-западе Сирии. Затронуты также вопросы, касающиеся гуманитарной ситуации в этом районе", — говорится в сообщении.

Путин также отметил, что все актуальные аспекты сирийского урегулирования необходимо предметно обсудить в Москве в ходе российско-турецкой встречи в ближайшее время.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Солдаты открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые вообще не должны были там находиться.

В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками. Кроме того, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на родину. В Минобороны России подчеркнули, что авиация ВКС в районе столкновений не применялась.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.