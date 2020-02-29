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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-29T21:51+0300
https://ria.ru/20200229/1565694663.html
Путин и Макрон поговорили по телефону
https://cdn21.img.ria.ru/images/155602/48/1556024856_0:0:2916:1641_1036x0_80_0_0_492c766540fe4f128a613d78362fc4e2.jpg
РИА Новости

Путин и Макрон поговорили по телефону

21:08 29.02.2020 (обновлено: 21:51 29.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Лидеры обсудили обстановку в Сирии после обострения напряженности в Идлибе.
"Владимир Путин проинформировал президента Франции о принимаемых мерах по борьбе с террористами на северо-западе Сирии. Затронуты также вопросы, касающиеся гуманитарной ситуации в этом районе", — говорится в сообщении.
Путин также отметил, что все актуальные аспекты сирийского урегулирования необходимо предметно обсудить в Москве в ходе российско-турецкой встречи в ближайшее время.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Солдаты открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые вообще не должны были там находиться.
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
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Опубликованы подробности разговора Эрдогана и Роухани по Идлибу
В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками. Кроме того, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на родину. В Минобороны России подчеркнули, что авиация ВКС в районе столкновений не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
78800013
Обсудить 8
Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияРоссияПолитика
Популярные комментарии
Воно как обернулось, не Трампу звонят,а изолированному, доживающему последние дни рыжиму...чи зрада, чи перемога
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8120011
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29 февраля, 21:30
Ю.Юрий .
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