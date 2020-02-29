На отказ Украины праздновать День Победы 9 мая

Можно возмущаться, пошуметь на ток-шоу, но я бы хотел с холодной головой кое-что пояснить.

1. Де-факто в последние годы на Украине на государственном уровне День Победы 9 мая уже не празднуется. Днем ранее там отмечается День памяти и примирения. Кто с кем мирится на Украине, на земле которой погибли миллионы советских солдат, сражаясь против нацизма, догадаться непросто. Но давать волю сарказму не стану.

2. Украинский народ, по глубочайшему моему убеждению, есть братская, родная и неразрывная часть русского народа. Применительно к 9 Мая, украинцы, как и великороссы, белорусы, татары, казахи, славные народы Кавказа и Сибири, Средней Азии и Волги, Севера России и Урала и прочая, и прочая, есть великий народ-победитель.

Победитель не других народов (немцев и примкнувших к ним обольщенных дьяволом), а гитлеровской Германии — преступного государственного образования. Победитель нацизма — самой чудовищной идеи и практики в истории существования homo sapiens (человека разумного).

3. Не верю, что вся нынешняя киевская элита разделяет мнение своего министра. Не верю, что народ Украины дал киевскому министру право отказаться от статуса народа-победителя. Не верю и не могу в это поверить! Как человек, родившийся на Черкащине. Как человек, чьи деды воевали в Красной армии, чья бабушка всю войну работала на оборонном заводе, а окончила истфак Киевского университета уже после освобождения страны. Как человек, мать которого в юности жила в столице Украины и окончила Киевский мединститут, а отец, выходец из села Жашковского района, прошел через все горячие точки вместе с бойцами Советской армии.

4. О примирении и прощении. Преступников рода человеческого наши отцы и деды не простили — они их наказали. На этом война закончилась. Все. После 9 мая 1945 года мы не воюем ни с Германией, ни с кем бы то ни было еще. День Победы и сама Победа — это и есть прекращение вражды. Это и есть справедливый Мир. И мы сохраняем память об этом уже 75 лет. В этом сама суть праздника. И символ его — советский солдат, опустивший меч, со спасенной им немецкой девочкой на руках.

5. Отрицание Дня Победы — 9 Мая — оскорбление собственных предков, а для украинцев — насилие над собственной культурой и идентичностью.