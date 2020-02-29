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2020-02-29T21:34+0300
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На отказ Украины праздновать День Победы 9 мая
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РИА Новости

На отказ Украины праздновать День Победы 9 мая

21:30 29.02.2020 (обновлено: 21:34 29.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЮрий Бойко принимает участие в акции "Бессмертный полк" в Киеве
Юрий Бойко принимает участие в акции Бессмертный полк в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Ростиславович Мединский
Владимир Мединский
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Министр иностранных дел Украины заявил, что Украина не будет праздновать День Победы 9 мая. Он полагает, что события Второй мировой вообще надо рассматривать сквозь призму "всепрощения и примирения".
Можно возмущаться, пошуметь на ток-шоу, но я бы хотел с холодной головой кое-что пояснить.
1. Де-факто в последние годы на Украине на государственном уровне День Победы 9 мая уже не празднуется. Днем ранее там отмечается День памяти и примирения. Кто с кем мирится на Украине, на земле которой погибли миллионы советских солдат, сражаясь против нацизма, догадаться непросто. Но давать волю сарказму не стану.
2. Украинский народ, по глубочайшему моему убеждению, есть братская, родная и неразрывная часть русского народа. Применительно к 9 Мая, украинцы, как и великороссы, белорусы, татары, казахи, славные народы Кавказа и Сибири, Средней Азии и Волги, Севера России и Урала и прочая, и прочая, есть великий народ-победитель.
Победитель не других народов (немцев и примкнувших к ним обольщенных дьяволом), а гитлеровской Германии — преступного государственного образования. Победитель нацизма — самой чудовищной идеи и практики в истории существования homo sapiens (человека разумного).
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Вчера, 15:29
Пушков прокомментировал отказ Киева праздновать День Победы
3. Не верю, что вся нынешняя киевская элита разделяет мнение своего министра. Не верю, что народ Украины дал киевскому министру право отказаться от статуса народа-победителя. Не верю и не могу в это поверить! Как человек, родившийся на Черкащине. Как человек, чьи деды воевали в Красной армии, чья бабушка всю войну работала на оборонном заводе, а окончила истфак Киевского университета уже после освобождения страны. Как человек, мать которого в юности жила в столице Украины и окончила Киевский мединститут, а отец, выходец из села Жашковского района, прошел через все горячие точки вместе с бойцами Советской армии.
4. О примирении и прощении. Преступников рода человеческого наши отцы и деды не простили — они их наказали. На этом война закончилась. Все. После 9 мая 1945 года мы не воюем ни с Германией, ни с кем бы то ни было еще. День Победы и сама Победа — это и есть прекращение вражды. Это и есть справедливый Мир. И мы сохраняем память об этом уже 75 лет. В этом сама суть праздника. И символ его — советский солдат, опустивший меч, со спасенной им немецкой девочкой на руках.
5. Отрицание Дня Победы — 9 Мая — оскорбление собственных предков, а для украинцев — насилие над собственной культурой и идентичностью.
Добавлю, мы в России никогда не отделяли наших героев по национальному признаку. Плечом к плечу навсегда в одном строю Покрышкин и Кожедуб, Рокоссовский и Жуков, Малиновский и Черняховский, Егоров и Кантария, Берест и Зинченко, Матросов и Космодемьянская, Ковпак и Павличенко. Мы не делим Героев Советского Союза по национальностям, и более двух тысяч украинцев, удостоенных высшей награды в годы Великой Отечественной войны, и 1 370 000 украинцев, павших за нашу общую Победу, — они все наша общая гордость! Это в их честь салютует Москва 9 Мая! И мы обязательно всем им воздадим почесть 9 мая 2020 года.
На Красной площади в день окончания Великой Отечественной войны. Москва, 9 мая 1945 года
25 февраля, 11:10
Москвичи рассказали, как праздновали 9 мая 1945 года
89862411339
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День ПобедыВторая мировая война (1939-1945)РоссияУкраинаВ мире
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