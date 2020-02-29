Япония принимает меры на случай вспышки коронавируса

Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. Архивное фото

Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония

© AP Photo / Koji Sasahara Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония

ТОКИО, 29 фев – РИА Новости. Правительство Правительство Японии намерено значительно расширить возможности тестирования людей на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, а в случае резкого роста числа зараженных в стране будут подготовлены более пяти тысяч койкомест в специализированных инфекционных отделениях, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Синдзо Абэ.

"Что касается проведения анализов, кроме Национального института инфекционных заболеваний, мы предоставили тест-наборы в лаборатории, частные исследовательские институты и университеты по всей стране с целью повысить возможности тестирования. В результате ежедневно мы можем проводить более четырех тысяч тестов и намерены и далее расширять возможности для прохождения тестов", - подчеркнул он.

Японский премьер также уточнил, что анализ на коронавирусную инфекцию будет включен в список анализов, на которые распространяется действие медицинской страховки, покрывающей 70% стоимости исследования.

"Также важно обеспечить койкоместа для лечения заразившихся. В настоящее время доступны около двух тысяч койкомест в инфекционных отделениях по всей стране. В случае возникновения чрезвычайной ситуации будут мобилизованы все силы и в стране может быть подготовлено более пяти тысяч койкомест", - добавил Абэ.

В настоящее время в Японии отменяются массовые мероприятия, концерты, закрываются школы в связи с угрозой коронавируса. В стране подтверждены 945 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным медиков, 11 человек скончались, еще около 50 человек находятся в тяжелом состоянии.