Мужчина покончил с собой в "Матросской тишине"

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Обвиняемый по "наркотической" статье покончил с собой в московском Обвиняемый по "наркотической" статье покончил с собой в московском СИЗО-1 , сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН России Сергей Цыганков.

"Да, действительно один из арестованных покончил жизнь самоубийством", — сказал Цыганков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Признаков насильственной смерти не обнаружено. По данному факту назначено проведение проверки", — добавил он.