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Мужчина покончил с собой в "Матросской тишине"
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РИА Новости

Мужчина покончил с собой в "Матросской тишине"

20:36 29.02.2020 (обновлено: 23:33 29.02.2020)
13019
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Обвиняемый по "наркотической" статье покончил с собой в московском СИЗО-1, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН России Сергей Цыганков.
"Да, действительно один из арестованных покончил жизнь самоубийством", — сказал Цыганков, отвечая на соответствующий вопрос.
"Признаков насильственной смерти не обнаружено. По данному факту назначено проведение проверки", — добавил он.
По словам руководителя пресс-службы, мужчину обвиняли по статье 228 — "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Следственный изолятор Матросская тишина
24 октября 2019, 22:55
Прокуратура завела дело о сбыте наркотиков в "Матросской тишине"
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Матросская тишинаМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
О, 228-ая статья, по которой обвиняли Голунова.... ну что тут скажешь. Мог быть вполне невиновным человеком, по которому проехалась система. В первый раз что-ли??
29 февраля, 20:52
Semen Ivanoff
410108
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