Мужчина покончил с собой в "Матросской тишине"

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Обвиняемый по "наркотической" статье покончил с собой в московском СИЗО-1, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН России Сергей Цыганков.
"Да, действительно один из арестованных покончил жизнь самоубийством", — сказал Цыганков, отвечая на соответствующий вопрос.
"Признаков насильственной смерти не обнаружено. По данному факту назначено проведение проверки", — добавил он.
По словам руководителя пресс-службы, мужчину обвиняли по статье 228 — "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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