У берегов Японии затонуло грузовое судно, 13 человек пропали без вести

По данным представителей береговой охраны, инцидент произошел около 22.20 по местному времени (16.20 мск). После столкновения рыболовецкое судно смогло самостоятельно вернуться в порт. Находившиеся на его борту 15 членов экипажа не пострадали.

Все члены экипажа грузового судна были иностранцами. Среди них были граждане КНР, Вьетнама и Филиппин. Один человек был спасен. Еще 13 человек числятся пропавшими без вести. На их поиски направлены четыре патрульных катера. Других подробностей пока не сообщается.