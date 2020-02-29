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У берегов Японии затонуло грузовое судно, 13 человек пропали без вести
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РИА Новости

У берегов Японии затонуло грузовое судно, 13 человек пропали без вести

20:34 29.02.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКорабль в море
Корабль в море
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Корабль в море. Архивное фото
ТОКИО, 29 фев – РИА Новости. Грузовое судно GUOXING-1 под флагом Белиза затонуло после столкновения с рыболовецким судном в водах японской префектуры Аомори, 13 человек числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
По данным представителей береговой охраны, инцидент произошел около 22.20 по местному времени (16.20 мск). После столкновения рыболовецкое судно смогло самостоятельно вернуться в порт. Находившиеся на его борту 15 членов экипажа не пострадали.
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Все члены экипажа грузового судна были иностранцами. Среди них были граждане КНР, Вьетнама и Филиппин. Один человек был спасен. Еще 13 человек числятся пропавшими без вести. На их поиски направлены четыре патрульных катера. Других подробностей пока не сообщается.
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ЯпонияВ мире
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