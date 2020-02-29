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2020-02-29T23:33+0300
https://ria.ru/20200229/1565680856.html
Люксембург первым в мире сделал общественный транспорт бесплатным
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РИА Новости

Люксембург первым в мире сделал общественный транспорт бесплатным

20:33 29.02.2020 (обновлено: 23:33 29.02.2020)
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© Depositphotos / SabinoparenteГород Люксембург
Город Люксембург
© Depositphotos / Sabinoparente
Город Люксембург. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. С 1 марта 2020 года Люксембург отменяет плату за проезд на автобусе, поезде или трамвае. Об этом сообщает портал 5minutes.
Нововведение не касается билетов первого класса на поезда. Такие тарифы останутся прежними, и дополнительных скидок не предусмотрено. Кроме того, бесплатный проезд действует только на территории страны.
Люксембург стал первым государством, полностью отменившим плату за проезд в общественном транспорте.
"Правительство страны ждало этого дня и сделало это своим приоритетом", — сообщает портал.
К отмене оплаты за проезд властей подтолкнула проблема пробок в стране. Население Люксембурга составляет немногим более 600 тысяч человек, однако ежедневно на работу в страну приезжают жители Германии, Франции и Бельгии, что создает серьезные транспортные проблемы.
Власти страны подсчитали, что введение бесплатного проезда в стране обойдется в 41 миллион евро в год (около трех миллиардов рублей. — Прим. ред.) — такова ежегодная выручка от продажи билетов на транспорт.
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Популярные комментарии
Ну для страны, у которой внешний долг на 1 гражданина Люксембурга составляет 4,5 миллион долларов сделать проезд бесплатным не так затратно. Долг 1 гражданина оплачивает весь транспорт в стране... Так и живем, навальнята показывают как хорошо живет запад и думают что нам кто то позволит такие долги копить и не отдавать их.
29 февраля, 20:58
ИШИван Широн
380407335
Демократическая Россия станет последней. Не в ту сторону с 1991 года рулим.
29 февраля, 20:36
vvab6
141007131
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