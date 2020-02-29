Люксембург первым в мире сделал общественный транспорт бесплатным

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. С 1 марта 2020 года С 1 марта 2020 года Люксембург отменяет плату за проезд на автобусе, поезде или трамвае. Об этом сообщает портал 5minutes

Нововведение не касается билетов первого класса на поезда. Такие тарифы останутся прежними, и дополнительных скидок не предусмотрено. Кроме того, бесплатный проезд действует только на территории страны.

Люксембург стал первым государством, полностью отменившим плату за проезд в общественном транспорте.

"Правительство страны ждало этого дня и сделало это своим приоритетом", — сообщает портал.

К отмене оплаты за проезд властей подтолкнула проблема пробок в стране. Население Люксембурга составляет немногим более 600 тысяч человек, однако ежедневно на работу в страну приезжают жители Германии, Франции и Бельгии, что создает серьезные транспортные проблемы.