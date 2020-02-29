Ряд приглашенных не приехали на подписание соглашения США и Талибана

В субботу США и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение, которое предусматривает вывод войск США и коалиции из Афганистана за 14 месяцев в обмен на отказ "Талибана" от использования территории страны для нападения на США и их союзников.
"Ожидался приезд на церемонию более 30 зарубежных делегаций, но распространение коронавируса внесло свои коррективы. Присутствовали около 20 делегаций, девять министров иностранных дел", - рассказала аль-Хатыр журналистам.
В субботу власти Катара объявили о первом случае заболевания коронавирусом в стране, которая стала последней из шести стран региона Персидского залива, куда проник вирус. Коронавирус был обнаружен у средних лет мужчины, который вернулся из поездки в Иран.