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Ряд приглашенных не приехали на подписание соглашения США и Талибана
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РИА Новости

Ряд приглашенных не приехали на подписание соглашения США и Талибана

20:12 29.02.2020 (обновлено: 20:13 29.02.2020)
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© REUTERS / Ibraheem al OmariМулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар. 29 февраля 2020
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар. 29 февраля 2020
© REUTERS / Ibraheem al Omari
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар. 29 февраля 2020
ДОХА, 29 фев - РИА Новости. Число гостей церемонии подписания соглашения между США и афганским движением "Талибан" серьезно сократилось на фоне опасений распространения коронавируса, сообщила официальный представитель МИД Катара Люулюу аль-Хатыр.
В субботу США и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение, которое предусматривает вывод войск США и коалиции из Афганистана за 14 месяцев в обмен на отказ "Талибана" от использования территории страны для нападения на США и их союзников.
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"Ожидался приезд на церемонию более 30 зарубежных делегаций, но распространение коронавируса внесло свои коррективы. Присутствовали около 20 делегаций, девять министров иностранных дел", - рассказала аль-Хатыр журналистам.
В субботу власти Катара объявили о первом случае заболевания коронавирусом в стране, которая стала последней из шести стран региона Персидского залива, куда проник вирус. Коронавирус был обнаружен у средних лет мужчины, который вернулся из поездки в Иран.
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Распространение нового коронавирусаАфганистанТалибанСШАВ мире
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