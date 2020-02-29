Ряд приглашенных не приехали на подписание соглашения США и Талибана

Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар. 29 февраля 2020

Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар. 29 февраля 2020

ДОХА, 29 фев - РИА Новости. Число гостей церемонии подписания соглашения между Число гостей церемонии подписания соглашения между США и афганским движением "Талибан" серьезно сократилось на фоне опасений распространения коронавируса, сообщила официальный представитель МИД Катара Люулюу аль-Хатыр.

В субботу США и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение, которое предусматривает вывод войск США и коалиции из Афганистана за 14 месяцев в обмен на отказ "Талибана" от использования территории страны для нападения на США и их союзников.

"Ожидался приезд на церемонию более 30 зарубежных делегаций, но распространение коронавируса внесло свои коррективы. Присутствовали около 20 делегаций, девять министров иностранных дел", - рассказала аль-Хатыр журналистам.