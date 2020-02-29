В Омске мужчина выстрелил себе в ягодицу во время драки в ресторане

Инцидент произошёл в одном из ресторанов левобережья Омска ночью 29 февраля, отмечается в сообщении полиции. Пьяный 37-летний житель Омского района на крыльце ресторана вступил в перепалку с 31-летним жителем Омска. Ссора переросла в драку, инициатор конфликта, житель пригорода, достал травматический пистолет и три раза выстрелил в сторону оппонента.

"Омич попытался забрать оружие, завязалась борьба, во время которой владелец пистолета случайно причинил огнестрельные ранения и себе. В итоге оружие (жителю Омска - ред.) у него удалось забрать, а ...(владелец пистолета - ред.) скрылся и самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Ему поставили диагноз — огнестрельное ранение левой ягодичной области — и оказали помощь", - сообщают полицейские.

Второй мужчина получил ранение грудной клетки. Он отдал пистолет полицейским и обратился в больницу. За стрельбу в общественном месте на владельца травматического пистолета полицейские составили протокол, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов, либо лишение права на покупку оружия и его хранения.