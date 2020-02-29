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Советник Роухани связал вспышку коронавируса в Иране с санкциями США
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РИА Новости

Советник Роухани связал вспышку коронавируса в Иране с санкциями США

19:48 29.02.2020
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкЖители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 29 фев – РИА Новости. США частично ответственны за распространение коронавируса в Иране, считает советник иранского президента Хесамаддин Ашна.
"Из-за экономических санкции (президента США) Дональда Трампа и соучастия в этом Европы система общественного здравоохранения оказалась недостаточно подготовленной к своевременной реакции на коронавирус", - написал он в Twitter.
"Ответственность за то, как распространялся вирус, и погибших частично лежит на политике Трампа", - добавил советник президента Хасана Роухани.
По данным на субботу, с 19 февраля в Иране были зафиксировано 593 случая заражения коронавирусом, из них 43 с летальным исходом, при этом выздоровели более 120 человек. Власти Ирана заявляли, что ожидают в предстоящие дни пика распространения коронавируса и оставляют в силе все прежние рекомендации и ограничения.
В стране ограничили передвижения тех лиц, у которых есть подозрение на коронавирус. В случае распознавания признаков этого заболевания человек помещается в карантин на 14 дней в том городе, куда он приехал. Кроме того, временно закрыты школы и университеты, а также отменены культурные мероприятия.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
1940304
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Распространение нового коронавирусаХасан РоуханиИранСШАВ мире
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