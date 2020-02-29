Советник Роухани связал вспышку коронавируса в Иране с санкциями США

ТЕГЕРАН, 29 фев – РИА Новости. США частично ответственны за распространение коронавируса в Иране, считает советник иранского президента Хесамаддин Ашна.
"Из-за экономических санкции (президента США) Дональда Трампа и соучастия в этом Европы система общественного здравоохранения оказалась недостаточно подготовленной к своевременной реакции на коронавирус", - написал он в Twitter.
"Ответственность за то, как распространялся вирус, и погибших частично лежит на политике Трампа", - добавил советник президента Хасана Роухани.
По данным на субботу, с 19 февраля в Иране были зафиксировано 593 случая заражения коронавирусом, из них 43 с летальным исходом, при этом выздоровели более 120 человек. Власти Ирана заявляли, что ожидают в предстоящие дни пика распространения коронавируса и оставляют в силе все прежние рекомендации и ограничения.
В стране ограничили передвижения тех лиц, у которых есть подозрение на коронавирус. В случае распознавания признаков этого заболевания человек помещается в карантин на 14 дней в том городе, куда он приехал. Кроме того, временно закрыты школы и университеты, а также отменены культурные мероприятия.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса