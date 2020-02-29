Советник Роухани связал вспышку коронавируса в Иране с санкциями США

Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках

"Из-за экономических санкции (президента США) Дональда Трампа и соучастия в этом Европы система общественного здравоохранения оказалась недостаточно подготовленной к своевременной реакции на коронавирус", - написал он в Twitter.

"Ответственность за то, как распространялся вирус, и погибших частично лежит на политике Трампа", - добавил советник президента Хасана Роухани.

По данным на субботу, с 19 февраля в Иране были зафиксировано 593 случая заражения коронавирусом, из них 43 с летальным исходом, при этом выздоровели более 120 человек. Власти Ирана заявляли, что ожидают в предстоящие дни пика распространения коронавируса и оставляют в силе все прежние рекомендации и ограничения.