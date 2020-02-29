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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-29T20:48+0300
https://ria.ru/20200229/1565660338.html
Путин и Роухани обсудили ситуацию в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/155874/32/1558743267_0:0:3043:1713_1036x0_80_0_0_1883ed11103bcea62d3fec6d3e575eda.jpg
РИА Новости

Путин и Роухани обсудили ситуацию в Идлибе

19:44 29.02.2020 (обновлено: 20:48 29.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили ситуацию в Идлибе и заявили о необходимости полной реализации достигнутых в "астанинском формате" договоренностей, сообщила пресс-служба Кремля.
"Предметно рассмотрена ситуация в Сирии в контексте усиления напряженности в Идлибской зоне деэскалации. Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в "астанинском формате" договоренностей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами, — при уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии", — говорится в сообщении.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны России подчеркнули, что авиация ВКС России в этом районе не применялась.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Охрана посольства России в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
* Террористическая организация, запрещена в России.
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