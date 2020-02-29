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Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Ливии
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РИА Новости

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Ливии

19:37 29.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 29 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает к немедленному прекращению боевых действий в Ливии и к соблюдению резолюции 2510 Совбеза, заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
По его словам, Гутерреш "решительно осуждает вчерашнюю беспорядочную бомбардировку районов Триполи, включая жилые зоны и аэропорт Митига". Генсек подчеркивает, что гражданские лица должны всегда защищаться в соответствии с международным гуманитарным правом, отметил Дюжаррик.
"Генеральный секретарь призывает к немедленному прекращению боевых действий, напоминает о недавно принятой резолюции 2510 (2020) Совета Безопасности и настоятельно призывает к ее исполнению", - сказано в заявлении Дюжаррика.
В феврале Совбез ООН принял резолюцию 2510, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии.
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В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
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Антониу ГутеррешСтефан ДюжаррикЛивияООНВ мире
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