Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018

ООН, 29 фев – РИА Новости. Генсек ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает к немедленному прекращению боевых действий в Ливии и к соблюдению резолюции 2510 Совбеза, заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик

По его словам, Гутерреш "решительно осуждает вчерашнюю беспорядочную бомбардировку районов Триполи, включая жилые зоны и аэропорт Митига". Генсек подчеркивает, что гражданские лица должны всегда защищаться в соответствии с международным гуманитарным правом, отметил Дюжаррик.

"Генеральный секретарь призывает к немедленному прекращению боевых действий, напоминает о недавно принятой резолюции 2510 (2020) Совета Безопасности и настоятельно призывает к ее исполнению", - сказано в заявлении Дюжаррика.

В феврале Совбез ООН принял резолюцию 2510, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.