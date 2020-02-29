Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи в рамках саммита ЕАЭС

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Хасаном Роухани заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению в стране коронавируса , сообщила пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

"Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции", — говорится в сообщении

Кроме того, стороны затронули несколько тем двусторонней повестки дня.

Два лидера предметно обсудили ситуацию в Сирии, где ранее произошло обострение конфликта в Идлибской зоне деэскалации. Как рассказали в Кремле, Путин и Роухани выразили общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в "астанинском формате" договоренностей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами. При этом должны соблюдаться суверенитет и территориальная целостность Сирии.

В свою очередь, Роухани заявил Путину, что ситуация в сирийском Идлибе не должна стать предлогом для вмешательства со стороны США, этого допустить нельзя, сообщил офис президента Ирана.