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Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

19:33 29.02.2020 (обновлено: 20:04 29.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи в рамках саммита ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи в рамках саммита ЕАЭС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Хасаном Роухани заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению в стране коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.
"Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции", — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны затронули несколько тем двусторонней повестки дня.
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Два лидера предметно обсудили ситуацию в Сирии, где ранее произошло обострение конфликта в Идлибской зоне деэскалации. Как рассказали в Кремле, Путин и Роухани выразили общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в "астанинском формате" договоренностей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами. При этом должны соблюдаться суверенитет и территориальная целостность Сирии.
В свою очередь, Роухани заявил Путину, что ситуация в сирийском Идлибе не должна стать предлогом для вмешательства со стороны США, этого допустить нельзя, сообщил офис президента Ирана.
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Главы государств также обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Они отметили важность сохранения соглашения, так как оно является значимым фактором поддержания международной безопасности.
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Распространение нового коронавирусаРоссияХасан РоуханиВладимир ПутинИранПолитика
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