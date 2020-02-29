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Катар оценил вклад России в договоренность между США и "Талибаном"
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РИА Новости

Катар оценил вклад России в договоренность между США и "Талибаном"

19:23 29.02.2020 (обновлено: 19:24 29.02.2020)
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
ДОХА, 29 фев - РИА Новости. Катар высоко ценит вклад России в достижение мирного соглашения между США и афганским радикальным движением "Талибан", заявил в субботу на брифинге спецпредставитель МИД Катара по урегулированию конфликтов Мутлак аль-Кахтани.
"Мы высоко ценим усилия России и находимся в очень тесном контакте с нашими российскими коллегами, особенно с российским спецпредставителем, который был с нами сегодня. Мы высоко ценим вклад наших российских друзей в достигнутое соглашение", - сказал аль-Кахтани.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 18:55
Трамп прокомментировал подписание соглашения с "Талибаном"
В субботу США и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение, которое предусматривает вывод войск США и коалиции из Афганистана за 14 месяцев в обмен на отказ "Талибана" от использования территории страны для нападения на США и их союзников.
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АфганистанТалибанРоссияСШАВ мире
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