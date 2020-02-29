Катар оценил вклад России в договоренность между США и "Талибаном"

"Мы высоко ценим усилия России и находимся в очень тесном контакте с нашими российскими коллегами, особенно с российским спецпредставителем, который был с нами сегодня. Мы высоко ценим вклад наших российских друзей в достигнутое соглашение", - сказал аль-Кахтани.