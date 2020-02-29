В Пакистане выявили два новых случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения Министр здравоохранения Пакистана Зафар Мирза подтвердил еще два случая заболевания новым коронавирусом в стране.

Ранее со ссылкой на главу пакистанского минздрава сообщалось о первых двух случаях заражения. Таким образом, общее число заразившихся в этой стране достигло четырех.

"Я могу подтвердить, что сегодня в Пакистане было диагностировано два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Один в провинции Синд и еще один на федеральных территориях. Пациентов лечат в соответствии с клиническими протоколами. Устанавливается круг лиц, которые с ними контактировали", - говорится в сообщении Зафара Мирзы в Twitter.

Также Мирза заявил, отмечает телеканал Geo TV, что состояние двух ранее заболевших улучшается.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.