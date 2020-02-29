Свыше 20 российских СМИ вошли в объединение "Синдикат-100"

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Более 20 российских СМИ, в том числе телеканал "Дождь", "Новая газета" и "Эхо Москвы", объявили о создании объединения под названием "Синдикат-100", сообщает сайт "Новой газеты".
"Самые интересные наши публикации на самые острые темы выпускать одновременно на всех площадках", - цитирует сайт главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, объяснившего идею" Синдиката".
На сайте "Новой газеты" отмечается, что в "синдикат" вошли 25 СМИ, среди них "Бумага", "Дождь", "Кавказский узел", "Новая газета", "Такие дела", "Эхо Москвы", "Медуза" и другие.
13 февраля, 19:31"Медузу", Радио Свобода и BBC проверяют на пропаганду наркотиков