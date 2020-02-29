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2020-02-29T19:11+0300
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Свыше 20 российских СМИ вошли в объединение "Синдикат-100"
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РИА Новости

Свыше 20 российских СМИ вошли в объединение "Синдикат-100"

19:08 29.02.2020 (обновлено: 19:11 29.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКамеры журналистов, установленные в зале Центра международной торговли на Красной Пресне, где пройдет большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
Камеры журналистов, установленные в зале Центра международной торговли на Красной Пресне, где пройдет большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Более 20 российских СМИ, в том числе телеканал "Дождь", "Новая газета" и "Эхо Москвы", объявили о создании объединения под названием "Синдикат-100", сообщает сайт "Новой газеты".
"Самые интересные наши публикации на самые острые темы выпускать одновременно на всех площадках", - цитирует сайт главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, объяснившего идею" Синдиката".
На сайте "Новой газеты" отмечается, что в "синдикат" вошли 25 СМИ, среди них "Бумага", "Дождь", "Кавказский узел", "Новая газета", "Такие дела", "Эхо Москвы", "Медуза" и другие.
Дежурная часть Главного управления МВД РФ по Москве
13 февраля, 19:31
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Новая газетаДмитрий МуратовМедиа - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Думаю, что правильно сделали так будет честнее, чем прятаться под русскими названиями, синдикат - американское дитя...
29 февраля, 20:05
Alex Grosh
820002
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