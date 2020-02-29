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Витренко заявил, что ему не предлагали стать премьером Украины
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РИА Новости

Витренко заявил, что ему не предлагали стать премьером Украины

18:42 29.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Архивное фото
КИЕВ, 29 фев - РИА Новости. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что всерьез возглавить украинское правительство ему не предлагали.
Ранее ряд СМИ сообщили, что Витренко является одним из кандидатов на должность премьер-министра Украины.
"Мне до этого момента не поступало никаких серьезных предложений стать премьер-министром. Поэтому мы можем спекулировать на этот счет, но я не могу сказать, что мне кто-то всерьез предложил возглавить украинское правительство", - сказал он в эфире телеканала "Прямой".
Парламент Украины по требованию президента Владимира Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта. По данным пресс-службы офиса президента, Зеленский просит рассмотреть несколько законопроектов, вопрос по кабинету министров, а также заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что на внеочередном заседании будет пересмотрен состав правительства.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что вопрос о назначении бизнесмена Сергея Тигипко премьером Украины решен на 99%, его кандидатуру утвердят в ближайшее время. По их словам, Зеленский "рассматривает кандидатуру Тигипко на пост премьера". Источники объяснили, что глава страны задумался о замене премьера из-за слабой эффективности кабмина и данных социологических исследований, которые показывают падение доверия к правительству и лично к премьеру Алексею Гончаруку. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что кадровые изменения в кабмине будут рассматриваться на внеочередном заседании Верховной рады в среду, однако вопрос о назначении Тигипко премьер-министром подниматься не будет.
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Еще в ноябре 2019 года президент заявил, что "с теми министрами, которые не справляются со своими обязанностями, будут прощаться". В то время работа правительства Гончарука вызывала много претензий в офисе главы государства. После публикации аудиозаписей якобы с совещания под руководством премьера, на котором он нелестно отзывался о президенте, Гончарук написал заявление об отставке. Позже Зеленский на встрече с премьером заявил, что решил дать шанс ему и его правительству.
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Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныУкраинаВ мире
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