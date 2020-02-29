США не будут вмешиваться в дела нового правительства Афганистана

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. После формирования нового правительства по итогам межафганских переговоров После формирования нового правительства по итогам межафганских переговоров США не будут вмешиваться во внутренние дела Афганистана , говорится в соглашении США и афганского движения "Талибан"

США и "Талибан" подписали в субботу в Катаре мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.

США будут стремиться к экономическому сотрудничеству с новым афганским правительством, определенным по итогам межафганского диалога и переговоров, "и не будут вмешиваться в его внутренние дела", говорится в тексте соглашения.

Стороны договорились, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев, если "Талибан" воздержится от насилия.