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США не будут вмешиваться в дела нового правительства Афганистана
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РИА Новости

США не будут вмешиваться в дела нового правительства Афганистана

18:40 29.02.2020 (обновлено: 18:41 29.02.2020)
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. После формирования нового правительства по итогам межафганских переговоров США не будут вмешиваться во внутренние дела Афганистана, говорится в соглашении США и афганского движения "Талибан".
США и "Талибан" подписали в субботу в Катаре мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.
США будут стремиться к экономическому сотрудничеству с новым афганским правительством, определенным по итогам межафганского диалога и переговоров, "и не будут вмешиваться в его внутренние дела", говорится в тексте соглашения.
Стороны договорились, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев, если "Талибан" воздержится от насилия.
Кроме того, соглашение предусматривает "постоянное и всеобъемлющее перемирие". Прямые переговоры между "Талибаном" и правительством Афганистана будут вестись в рамках межафганского диалога. После его начала "Талибан" начнет взаимодействовать с СБ ООН для исключения своих членов из санкционного списка, рассчитывает сделать это к концу мая 2020 года.
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