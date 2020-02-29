Парусник "Крузенштерн" зашел в порт Буэнос-Айреса

КАЛИНИНГРАД, 29 фев - РИА Новости. Глава Росрыболовства Илья Шестаков прошел из порта Монтевидео в Буэнос-Айрес на паруснике Глава Росрыболовства Илья Шестаков прошел из порта Монтевидео в Буэнос-Айрес на паруснике "Крузенштерн" , совершающем трансатлантическое плавание в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщает медиацентр экспедиции.

"Сегодня учебный парусник "Крузенштерн" с курсантами учебных заведений Росрыболовства на борту зашел в столицу Аргентины. В переходе парусника из порта Монтевидео в порт Буэнос-Айрес принял участие руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков", - сообщили в медиацентре.

Стоянка в порту Буэнос-Айреса продлится до 3 марта. На судне пополнят запасы топлива, технических жидкостей и продовольствия. Курсанты и члены экипажа смогут подготовиться к длительному переходу в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания). Во время пребывания в порту планируется провести "открытый борт", когда жители и гости города смогут ознакомиться с парусным вооружением и условиями жизни экипажа и курсантов "Крузенштерна".

Ожидается, что в понедельник на борту барка пройдет встреча главы Росрыболовства с российскими ветеранами и участниками войны, проживающими в Аргентине. Эта встреча ознаменует начало второго этапа экспедиции, посвященного 75-летнему юбилею Великой Победы. Кроме того, в столице Аргентины Шестаков примет участие в научной конференции "Научные исследования водных биологических ресурсов Южной Атлантики и приантарктических вод".

Кругосветная экспедиция парусников Росрыболовства "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн", посвященная 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, началась 1 ноября прошлого года - фрегат "Паллада" вышел из Владивостока. В декабре рейс из Калининграда начался для "Седова" и "Крузенштерна". Барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные экспедиции, а барк "Крузенштерн" — трансатлантическую.