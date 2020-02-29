Маас считает "знаком надежды" соглашение между США и "Талибаном"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019

БЕРЛИН, 29 фев - РИА Новости. Соглашение между Соглашение между США и радикальной группировкой "Талибан" стало "знаком надежды" на запуск политического процесса в Афганистане, заявил в субботу глава МИД ФРГ Хайко Маас

"Последнее развитие в Кабуле и Дохе - это знак надежды. Он дает ход долгожданному шансу на мирный процесс в Афганистане", - заявил Маас. Его слова приводит рассылка МИД ФРГ.

По словам министра, "теперь решающим будет продолжение свертывания насилия" со стороны талибов. Все участники соглашения должны выполнять свои обязательства, "как можно быстрее приступить к внутриафганским переговорам", добавил он.

"Нам важно, чтобы переговоры базировались на тех достижениях в области прав человека и верховенства закона, которые Афганистан достиг в прошлые годы. Возвращения к тоталитарному единовластию "Талибан" за счет целого поколения молодых женщин и мужчин не должно быть", - сказал министр.

Он добавил, что Германия готова поддерживать "внутриафганский мирный процесс", будет "вместе со своими партнерами и в будущем выступать за мирное и долгосрочное решение конфликта в Афганистане".