Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-29T18:27+0300
https://ria.ru/20200229/1565626662.html
Маас считает "знаком надежды" соглашение между США и "Талибаном"
https://cdn23.img.ria.ru/images/154956/51/1549565199_0:119:3139:1884_1036x0_80_0_0_1501a693ab113e2b81bdabd53f752aae.jpg
РИА Новости

Маас считает "знаком надежды" соглашение между США и "Талибаном"

18:27 29.02.2020
206
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 29 фев - РИА Новости. Соглашение между США и радикальной группировкой "Талибан" стало "знаком надежды" на запуск политического процесса в Афганистане, заявил в субботу глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Последнее развитие в Кабуле и Дохе - это знак надежды. Он дает ход долгожданному шансу на мирный процесс в Афганистане", - заявил Маас. Его слова приводит рассылка МИД ФРГ.
По словам министра, "теперь решающим будет продолжение свертывания насилия" со стороны талибов. Все участники соглашения должны выполнять свои обязательства, "как можно быстрее приступить к внутриафганским переговорам", добавил он.
"Нам важно, чтобы переговоры базировались на тех достижениях в области прав человека и верховенства закона, которые Афганистан достиг в прошлые годы. Возвращения к тоталитарному единовластию "Талибан" за счет целого поколения молодых женщин и мужчин не должно быть", - сказал министр.
Депутат Государственной Думы от партии Справедливая россия Алексей Чепа
Вчера, 18:24
Депутат оценил подписание мирного соглашения между США и "Талибаном"
Он добавил, что Германия готова поддерживать "внутриафганский мирный процесс", будет "вместе со своими партнерами и в будущем выступать за мирное и долгосрочное решение конфликта в Афганистане".
В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начала межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Военнослужащие афганской национальной армии
Вчера, 16:28
В ЕС рассчитывают на внутриафганские переговоры о мире
240020
Обсудить 0
Хайко МаасМИД ГерманииАфганистанТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Депутат Государственной Думы от партии Справедливая россия Алексей Чепа
Депутат оценил подписание мирного соглашения между США и "Талибаном"
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Глава Пентагона и президент Афганистана обсудили сделку с талибами
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
США запросят признание и поддержку соглашения с "Талибаном" у СБ ООН
Кадры с церемонии подписания мирного соглашения между Талибаном и США
США не будут вмешиваться в дела нового правительства Афганистана
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона заявил о прогрессе по окончанию войны в Афганистане
Спецпредставитель США в коалиции по борьбе с Исламским государством* Бретт Макгерк
Соглашение с талибами приведет к новой войне, считает экс-дипломат США
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Генсек ООН поддерживает усилия по запуску межафганского диалога
Американские военные на юго-востоке Афганистана
США планируют пересмотреть санкции против "Талибана"
Военнослужащие афганской национальной армии
В ЕС рассчитывают на внутриафганские переговоры о мире
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал подписание соглашения с "Талибаном"
Министр обороны США Марк Эспер
США будут следить за выполнением "Талибаном" мирного соглашения
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
В "Талибане" заявили, что не заинтересованы в продолжении войны
Ташкент
"Талибан" отметил усилия Ташкента по мирному процессу в Афганистане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президенты Турции и Ирана обсудили ситуацию в Сирии
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Катар оценил вклад России в договоренность между США и "Талибаном"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46СМИ сообщили о победе Байдена на праймериз демократов в Южной Каролине
08:35В Таиланде зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
08:30В Японии число заразившихся коронавирусом выросло до 947 человек
07:56Чилийские военные помогли русскому моряку, у которого случился инсульт
07:04Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
06:21Юлия Савичева показала фото без макияжа
06:20Американский миллиардер Том Стайер выбыл из президентской гонки
06:02В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
05:50Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
05:47Кандидат на пост главы ХДС назвал действия Эрдогана "криком о помощи"
05:30Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
05:20Военный эксперт оценил слова Маска об "убийце" американского F-35
05:20В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:12В Австралии зафиксировали первого погибшего от нового коронавируса
05:05Ремесленники начинают вновь открывать лавки на рынке в Алеппо
04:16Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек
04:10Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука
04:03Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
03:52Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
03:35В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса
Лента новостейМолния