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Депутат оценил подписание мирного соглашения между США и "Талибаном"
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РИА Новости

Депутат оценил подписание мирного соглашения между США и "Талибаном"

18:24 29.02.2020
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© Фото : Личная страница Алексея Чепа Депутат Государственной Думы от партии "Справедливая россия" Алексей Чепа
Депутат Государственной Думы от партии Справедливая россия Алексей Чепа
© Фото : Личная страница Алексея Чепа
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. США выстроили систему контроля в Афганистане благодаря своим вооруженным силам, главное, чтобы этот контроль удалось передать вооруженным силам Афганистана при постепенном выводе всех американских войск, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
США и афганское движение "Талибан" подписали в субботу в Катаре мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.
"Любое мирное соглашение - это, конечно, гораздо лучше, чем военные действия. Если все написанное будет соблюдаться, то очень хорошо. Америка несет существенные потери в Афганистане, но при этом сегодня американцы выстроили определённый контроль, и все это замкнуто на американские вооруженные силы. Главное, чтобы они сумели передать этот контроль афганским вооруженным силам, которые таких действий добивались", - сказал Чепа.
Депутат добавил, что если все договоренности будут соблюдаться, то соглашение может принести "определенный результат".
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Ранее сообщалось, что свои подписи под документом поставили спецпредставитель США по Афганистану и глава делегации на переговорах Залмай Халилзад и политический лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар. На церемонии присутствовали представители более 30 стран.
Согласно тексту соглашения, стороны договорились, что "США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев, если "Талибан" воздержится от насилия. Войска будут выведены из Афганистана в течение 14 месяцев взамен на отказ "Талибана" от использования территории страны для нападения на США и другие страны".
Кроме того, соглашение предусматривает "постоянное и всеобъемлющее перемирие". Прямые переговоры между "Талибаном" и правительством Афганистана будут вестись в рамках межафганского диалога. После начала межафганского диалога "Талибан" начнет взаимодействовать с СБ ООН для исключения его членов из санкционного списка, рассчитывает сделать это к концу мая 2020 года.
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Алексей ЧепаГосдума РФАфганистанТалибанСШАВ мире
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