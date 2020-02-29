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Цены на топливо в Белоруссии вырастут в девятый раз с начала года
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РИА Новости

Цены на топливо в Белоруссии вырастут в девятый раз с начала года

18:22 29.02.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Автозаправочная станция. Архивное фото
МИНСК, 29 фев - РИА Новости. Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 1 марта вырастут на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".
Концерн придерживается политики поэтапного изменения цен на автомобильное топливо с учетом динамики цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ. В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке страны менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году - 27 раз. В предыдущий раз цены изменялись с 23 февраля: они также выросли на одну белорусскую копейку. Нынешнее подорожание - девятое с начала текущего года.
"В январе-феврале 2020 года средняя цена на нефть находилась в диапазоне от 56 до 63 долларов за один баррель. С учетом стоимости нефти, закупаемой НПЗ в этот период, и динамики курса белорусского рубля концерном с 1 марта 2020 года на автозаправочных станциях Республики Беларусь устанавливаются следующие предельные максимальные цены на автомобильное топливо: на автобензин АИ-92-К5-Евро – 1,73 белорусского рубля (51,79 российского рубля, или 0,77 доллара), АИ-95-К5-Евро – 1,83 белорусского рубля (54,78 российского рубля, или 0,82 доллара), АИ-98-К5-Евро – 2,05 белорусского рубля (61,37 российского рубля, или 0,91 доллара), на дизельное топливо – 1,83 белорусского рубля (54,78 российского рубля, или 0,82 доллара)", - сообщил концерн.
Как отмечается, "Белнефтехим" осуществляет регулирование цен на нефтепродукты "путем установления предельной максимальной цены", и в соответствии с принятыми подходами цены "постепенно изменяются не более чем на одну копейку в неделю".
Автозаправочная станция
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"Текущий месяц завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте", - добавили в концерне.
Как отмечали ранее в "Белнефтехиме", за 2019 год цены на моторное топливо в республике в среднем выросли на 13%, в то время как мировые котировки нефти за этот период выросли на 17%. При этом, по данным концерна, цены на моторное топливо в Белоруссии остаются на 30-40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках.
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БелнефтехимАИ-98АИ-92БелоруссияАИ-95Экономика
Популярные комментарии
Я так понимаю, что после этого надо ожидать новых стенаний, обвинений и ультиматумов от Лукашенко...
29 февраля, 19:55
Владимир Белогорский
1031006
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