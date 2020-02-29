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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-29T20:01+0300
https://ria.ru/20200229/1565619416.html
Источник: турецкие беспилотники поддерживают атаки террористов в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565318949_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_9d8f57f52d2106978bbcbc7029575e91.jpg
РИА Новости

Источник: турецкие беспилотники поддерживают атаки террористов в Сирии

18:11 29.02.2020 (обновлено: 20:01 29.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Ситуация в Сирии. Архивное фото
ИДЛИБ, 29 фев — РИА Новости. Турецкие ударные беспилотники обеспечивают огневую поддержку атакующим силам террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* и союзным бандформированиям на позиции правительственных сил Сирии в провинции Идлиб, сообщил РИА Новости военно-полевой источник на месте.
"Ударные беспилотники атаковали в ночь на субботу передовые позиции армии и технику в районе города Саракеб в провинции Идлиб", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что действия турецких военных усложняют отражение нападений со стороны боевиков для сирийской армии.
По словам источника, несмотря на "плотную" работу турецких беспилотников, правительственные войска отбиваются от террористов и предпринимают все меры по деблокированию трассы Дамаск — Алеппо, которая перекрыта из-за ожесточенных боев в районе Саракеба.
Корреспондент РИА Новости передает с места событий, что в районе этого населенного пункта ударами с воздуха уничтожена машина с боеприпасами для сирийской армии, одна единица бронетехники и мотоцикл, на котором, вероятно, передвигались сирийские военнослужащие.
Правительственные войска третьи сутки отражают атаки террористов в районе города Саракеб. Боевики, пользуясь прикрытием артиллерии и ударных беспилотников Турции, атакуют передовые позиции сирийских вооруженных сил. При этом, получая отпор, они отходят к блокпостам турецких военнослужащих, пользуясь их неприкосновенностью.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе

Эскалация конфликта в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам" начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Военные открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были находиться в этом районе.
В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на родину. В Минобороны России подчеркнули, что авиация ВКС в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Охрана посольства России в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Анкара не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
* Террористическая организация, запрещена в России.
Сирийские войска отражают атаки террористов в провинции Идлиб
Вчера, 16:28
Сирийские войска отражают атаки террористов в провинции ИдлибСирийские войска продолжают отражать массированные атаки террористов в районе города Саракеб в провинции Идлиб. Положение крайне напряженное. Турецкая армия наносит точечные удары по правительственным войскам, применяя беспилотники. Сирийская армия продолжает ожесточенные бои, обороняя недавно освобожденные территории.
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Обострение ситуации в ИдлибеИдлиб (мухафаза)ТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Беспилотники легко сбиваются. Максимальная скорость ударных беспилотников которые использует турция -250км/час. Их действия также могут быть ограничены системами РЭБ. Но насколько я понимаю туркам дают возможность спустить пар и не атакуют их части и технику напрямую, чтобы не накалять ситуацию. Однако если так будет продолжаться дальше и сирийцев действительно начнут опасно терять позиции, ситуация может кардинально измениться и эти птички и живая сила турок начнет попадать под прямой огонь.
29 февраля, 21:26
D Donald Truck
3900004
Что-то я не понял , как ??? Ведь по словам наших военных, небо над Сирией закрыто. Либо фэйк, либо что-то нам не договаривают по поводу нашего ПВО.
29 февраля, 19:08
chayser011
7510022
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