Источник: турецкие беспилотники поддерживают атаки террористов в Сирии

ИДЛИБ, 29 фев — РИА Новости. Турецкие ударные беспилотники обеспечивают огневую поддержку атакующим силам террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* и союзным бандформированиям на позиции правительственных сил Сирии в провинции Идлиб, сообщил РИА Новости военно-полевой источник на месте.

"Ударные беспилотники атаковали в ночь на субботу передовые позиции армии и технику в районе города Саракеб в провинции Идлиб ", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что действия турецких военных усложняют отражение нападений со стороны боевиков для сирийской армии.

По словам источника, несмотря на "плотную" работу турецких беспилотников, правительственные войска отбиваются от террористов и предпринимают все меры по деблокированию трассы Дамаск — Алеппо, которая перекрыта из-за ожесточенных боев в районе Саракеба.

Корреспондент РИА Новости передает с места событий, что в районе этого населенного пункта ударами с воздуха уничтожена машина с боеприпасами для сирийской армии, одна единица бронетехники и мотоцикл, на котором, вероятно, передвигались сирийские военнослужащие.

Правительственные войска третьи сутки отражают атаки террористов в районе города Саракеб. Боевики, пользуясь прикрытием артиллерии и ударных беспилотников Турции , атакуют передовые позиции сирийских вооруженных сил. При этом, получая отпор, они отходят к блокпостам турецких военнослужащих, пользуясь их неприкосновенностью.

Эскалация конфликта в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам" начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Военные открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были находиться в этом районе.

В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на родину. В Минобороны России подчеркнули, что авиация ВКС в этом районе не применялась.

Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".

Охрана посольства России в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Анкара не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.