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Белорусские миротворцы проведут тренировку с британскими военными
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РИА Новости

Белорусские миротворцы проведут тренировку с британскими военными

18:07 29.02.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкБелорусский военный
Белорусский военный
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Белорусский военный. Архивное фото
МИНСК, 29 фев - РИА Новости. Белорусские миротворцы с 1 по 14 марта проведут совместную тренировку с подразделением морской пехоты Великобритании, сообщила в субботу пресс-служба минобороны республики.
"С 1 по 14 марта в Белоруссии пройдет совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании. Мероприятие спланировано в рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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По данным минобороны, для подготовки к тренировке в субботу в Белоруссию прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения снаряжения. Основной состав британских морских пехотинцев прибудет 1 марта.
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