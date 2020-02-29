В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Эта акция проводится в память о событиях 31 августа. Ровно полгода назад, по утверждению демонстрантов, полиция атаковала протестующих и обычных пассажиров в вагоне метро. Полицейские били людей дубинками и распыляли перцовый газ. После этого в сети появились фотографии, где несколько пассажиров стоят на коленях и пытаются защитить себя, выставив вперед руки.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций власти пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.