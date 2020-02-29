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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
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РИА Новости

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

17:57 29.02.2020
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© AP Photo / Vincent YuПолицейские в Гонконге
Полицейские в Гонконге
© AP Photo / Vincent Yu
Полицейские в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Демонстранты в черном в субботу снова вышли на акцию в Гонконге, полиция разгоняет их слезоточивым газом, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Эта акция проводится в память о событиях 31 августа. Ровно полгода назад, по утверждению демонстрантов, полиция атаковала протестующих и обычных пассажиров в вагоне метро. Полицейские били людей дубинками и распыляли перцовый газ. После этого в сети появились фотографии, где несколько пассажиров стоят на коленях и пытаются защитить себя, выставив вперед руки.
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Демонстрации начались вечером в субботу. Вскоре они уже блокировали дороги и устраивали поджоги. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы их разогнать.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций власти пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.
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