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Эксперт: марш Немцова – антирекорд оппозиционеров
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РИА Новости

Эксперт: марш Немцова – антирекорд оппозиционеров

17:57 29.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники марша памяти политика Бориса Немцова в Москве
Участники марша памяти политика Бориса Немцова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Сегодня в Москве прошел марш памяти политика Бориса Немцова. Вопреки ожиданиям в нем приняли участие около 10,5 тысячи человек.
"Это своего рода антирекорд, притом что не так много таких календарных мероприятий так называемых оппозиционеров. Честно говоря, в былые времена они побольше собирали в этот день", – отметил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. 
По его мнению, это связано с тем, что организаторы мероприятия "размыли" сам повод.
"Получилось не столько мероприятие памяти погибшего политика, сколько винегрет из разнообразных разновекторных политических лозунгов – от свободы ЛГБТ до каких-то левых экстремистов и лозунгов против конституционных поправок", – сказал эксперт.
Шествие памяти Бориса Немцова
Вчера, 15:05
На марш памяти Немцова в Москве вышли более 10 тысяч человек
Многие из присутствующих слабо себе представляли, о чем речь, уверен Мартынов.
"Люди теряют интерес, хотя, конечно, это трагическое событие. И дело не в каких-то политических требованиях, а сам факт, что человек в центре Москвы был убит, – это неправильно и вызывает оторопь у многих", – заключил Алексей Мартынов.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
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Борис НемцовМоскваОбщество
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