Эксперт: марш Немцова – антирекорд оппозиционеров

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Сегодня в Москве прошел марш памяти политика Бориса Немцова. Вопреки ожиданиям в нем приняли участие около 10,5 тысячи человек.

"Это своего рода антирекорд, притом что не так много таких календарных мероприятий так называемых оппозиционеров. Честно говоря, в былые времена они побольше собирали в этот день", – отметил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

По его мнению, это связано с тем, что организаторы мероприятия "размыли" сам повод.

"Получилось не столько мероприятие памяти погибшего политика, сколько винегрет из разнообразных разновекторных политических лозунгов – от свободы ЛГБТ до каких-то левых экстремистов и лозунгов против конституционных поправок", – сказал эксперт.

Многие из присутствующих слабо себе представляли, о чем речь, уверен Мартынов.

"Люди теряют интерес, хотя, конечно, это трагическое событие. И дело не в каких-то политических требованиях, а сам факт, что человек в центре Москвы был убит, – это неправильно и вызывает оторопь у многих", – заключил Алексей Мартынов.