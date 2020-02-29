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Украинские националисты распылили газ в Винницком городском суде
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РИА Новости

Украинские националисты распылили газ в Винницком городском суде

17:38 29.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастник акции националистов в Киеве
Участник акции националистов в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участник акции националистов в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 29 фев -  РИА Новости. Украинские националисты распылили газ в Винницком городском суде во время избрания меры пресечения 22 участникам беспорядков в горсовете Жмеринки, сообщила в субботу Служба судебной охраны.
В четверг неизвестные в масках ворвались в помещение горсовета в Жмеринке в Винницкой области, они бросали дымовые шашки и камни, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна. Во время инцидента пострадали 12 человек, 19 человек были задержаны.
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Сообщается, что у здания суда собрались около 50 человек, в том числе представители общественных организаций "Национальный корпус" и "Национальные дружины".
"В то же время в 10.20 группой радикально настроенных лиц предпринята попытка прохода в зал судебных заседаний без соответствующего досмотра. Сотрудники Службы судебной охраны воспрепятствовали этому, в результате чего возникла потасовка, во время которой неизвестный распылили газ слезоточивого и раздражающего действия. Неизвестные лица были вытеснены сотрудниками Службы судебной охраны и покинули помещение суда", - сообщила служба в Facebook.
Сейчас судебные заседания продолжаются. Отмечается, что в данный момент обстановка в Винницком городском суда находится под контролем.
На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за российской символики
11 августа 2019, 23:59
На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за российской символики
93603554
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ЖмеринкаВинницкая областьУкраинаВ мире
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