КИЕВ, 29 фев - РИА Новости. Украинские националисты распылили газ в Винницком городском суде во время избрания меры пресечения 22 участникам беспорядков в горсовете Жмеринки, сообщила в субботу Служба судебной охраны.

В четверг неизвестные в масках ворвались в помещение горсовета в Жмеринке в Винницкой области, они бросали дымовые шашки и камни, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна. Во время инцидента пострадали 12 человек, 19 человек были задержаны.

Сообщается, что у здания суда собрались около 50 человек, в том числе представители общественных организаций "Национальный корпус" и "Национальные дружины".

"В то же время в 10.20 группой радикально настроенных лиц предпринята попытка прохода в зал судебных заседаний без соответствующего досмотра. Сотрудники Службы судебной охраны воспрепятствовали этому, в результате чего возникла потасовка, во время которой неизвестный распылили газ слезоточивого и раздражающего действия. Неизвестные лица были вытеснены сотрудниками Службы судебной охраны и покинули помещение суда", - сообщила служба в Facebook.