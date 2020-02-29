Глава Пентагона заявил о прогрессе по окончанию войны в Афганистане

"Благодаря лидерству президента (США Дональда) Трампа мы, наконец, добились существенного прогресса в прекращении самой длинной войны, в которой участвовала наша страна. Сегодняшний выпуск Совместной декларации между Исламской Республикой Афганистан и Соединенными Штатами знаменует собой поворотный момент в мирном процессе", - сообщил Эспер, выступая в Кабуле.

По его словам, в декларации Вашингтона и Кабула отмечается "тесная связь между афганскими и американскими силами". Она также отражает приверженность сторон к "совместной работе для достижения устойчивого согласованного соглашения, которое положит конец войне на благо всех афганцев". "Центральное место в этом соглашении имеют меры по предотвращению использования афганской земли террористическими группами или другими лицами, которые стремятся нанести ущерб Соединенным Штатам или нашим союзникам", - сказал Эспер.