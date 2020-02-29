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Межафганский диалог состоится в случае обмена пленными между сторонами
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РИА Новости

Межафганский диалог состоится в случае обмена пленными между сторонами

17:28 29.02.2020 (обновлено: 17:29 29.02.2020)
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© Фото : U.S. Army / Spc. Philip DiabВоеннослужащие НАТО и Афганистана на военной базе в провинции Гильменд
Военнослужащие НАТО и Афганистана на военной базе в провинции Гильменд
© Фото : U.S. Army / Spc. Philip Diab
Военнослужащие НАТО и Афганистана на военной базе в провинции Гильменд. Архивное фото
ДОХА, 29 фев - РИА Новости. Межафганский диалог с участием правительства Афганистана и представителей радикального движения "Талибан" начнется 10 марта в случае, если к этому времени сторонам удастся выполнить сделку по обмену пленными, говорится в соглашении, заключенном в субботу между США и "Талибан" в Катаре.
"Межафганский диалог с участием движения "Талибан" и правительства запланирован на 10 марта, до этого времени правительство и США должны освободить пять тысяч пленных талибов, а движение "Талибан" - одну тысячу пленных", - говорится в тексте соглашения, полученном РИА Новости.
Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель движения Талибан Абдул Гани Барадар во время подписания мирного соглашения. 29 февраля 2020
Вчера, 16:14
США и "Талибан" подписали мирное соглашение
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АфганистанТалибанСШАВ мире
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