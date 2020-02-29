Межафганский диалог состоится в случае обмена пленными между сторонами

"Межафганский диалог с участием движения "Талибан" и правительства запланирован на 10 марта, до этого времени правительство и США должны освободить пять тысяч пленных талибов, а движение "Талибан" - одну тысячу пленных", - говорится в тексте соглашения, полученном РИА Новости.