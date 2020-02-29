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Ким Чен Ын отправил в отставку двух чиновников за коррупцию
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РИА Новости

Ким Чен Ын отправил в отставку двух чиновников за коррупцию

17:19 29.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил в отставку двух высокопоставленных чиновников партии за коррупцию, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
На заседании политбюро Трудовой партии Кореи руководство обсуждало непартийные поступки, злоупотребление властью, коррупцию и бюрократизм. По итогам было решено сместить с должностей заместителей председателя ЦК партии Ли Ман Гона и Пак Тхэ Дока.
"Политбюро ЦК партии освободило заместителей председателя ЦК партии Ли Ман Гона и Пак Тхэ Дока от своих должностей", - говорится в сообщении ЦТАК.
На заседании также обсуждались меры по предотвращению распространения коронавируса.
"Он (Ким Чен Ын – ред.) дал указание кабинету министров и центральному чрезвычайному командованию по борьбе с эпидемией целиком блокировать всевозможные пути проникновения эпидемии на основе уже существующей системы", - сообщает агентство.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Распространение нового коронавирусаКим Чен ЫнКНДРВ мире
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