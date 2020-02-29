Ким Чен Ын отправил в отставку двух чиновников за коррупцию

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил в отставку двух высокопоставленных чиновников партии за коррупцию, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
На заседании политбюро Трудовой партии Кореи руководство обсуждало непартийные поступки, злоупотребление властью, коррупцию и бюрократизм. По итогам было решено сместить с должностей заместителей председателя ЦК партии Ли Ман Гона и Пак Тхэ Дока.
"Политбюро ЦК партии освободило заместителей председателя ЦК партии Ли Ман Гона и Пак Тхэ Дока от своих должностей", - говорится в сообщении ЦТАК.
На заседании также обсуждались меры по предотвращению распространения коронавируса.
"Он (Ким Чен Ын – ред.) дал указание кабинету министров и центральному чрезвычайному командованию по борьбе с эпидемией целиком блокировать всевозможные пути проникновения эпидемии на основе уже существующей системы", - сообщает агентство.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Число зараженных в материковом Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.