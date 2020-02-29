На Украине госпитализировали еще одного мужчину, посещавшего Италию

КИЕВ, 29 фев – РИА Новости. Еще одного мужчину, посещавшего Италию, госпитализировали в украинских Черновцах, проводится вирусологическое исследование, сообщила в субботу пресс-служба облгосадминистрации.
Ранее сообщалось, что в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая недавно посещала Италию. Позднее с подозрением на коронавирус был госпитализирован мужчина, который также недавно посещал эту страну. Анализы на коронавирус у госпитализированных показали отрицательный результат.
"В инфекционное отделение областной больницы с клиническими признаками гриппа госпитализирован черновчанин. Он с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, в путешествии и по возвращению домой 26 февраля он чувствовал себя хорошо. На повышенную температуру и першение в горле мужчина жалуется со вчерашнего дня. Госпитализировали его машиной экстренной медицинской помощи. Начато вирусологическое обследование пациента", - сообщила пресс-служба в Facebook.
По последним данным, число заболевших коронавирусом в Италии достигло 821, зарегистрирован 21 случай с летальным исходом, при этом 46 человек выздоровели.