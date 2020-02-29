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В соглашении США и талибов определили срок вывода войск коалиции
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РИА Новости

В соглашении США и талибов определили срок вывода войск коалиции

17:13 29.02.2020
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© Flickr / The U.S. ArmyАмериканские военные в Афганистане
Американские военные в Афганистане
© Flickr / The U.S. Army
Американские военные в Афганистане. Архивное фото
ДОХА, 29 фев - РИА Новости. Подписанное в субботу в Катаре соглашение между афганским радикальным движением "Талибан" и США предусматривает сокращение численности войск США и коалиции до 8,6 тысяч человек за 135 дней и полный вывод иностранных войск из страны за 14 месяцев, сообщил журналистам после церемонии подписания официальный представитель "Талибана" Сухель Шахин.
"В тексте соглашения сказано: сокращение сил США и коалиции в Афганистане до 8,6 тысяч за 135 дней и полный вывод их войск за 14 месяцев. Кроме того, за это время они должны покинуть все пять американских баз в Афганистане", - сказал Шахин.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Вчера, 16:27
США и "Талибан"* оформили мирное соглашение
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АфганистанКатарТалибанСШАВ мире
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