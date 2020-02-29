В соглашении США и талибов определили срок вывода войск коалиции

ДОХА, 29 фев - РИА Новости. Подписанное в субботу в Катаре соглашение между афганским радикальным движением "Талибан" и США предусматривает сокращение численности войск США и коалиции до 8,6 тысяч человек за 135 дней и полный вывод иностранных войск из страны за 14 месяцев, сообщил журналистам после церемонии подписания официальный представитель "Талибана" Сухель Шахин.
"В тексте соглашения сказано: сокращение сил США и коалиции в Афганистане до 8,6 тысяч за 135 дней и полный вывод их войск за 14 месяцев. Кроме того, за это время они должны покинуть все пять американских баз в Афганистане", - сказал Шахин.
Вчера, 16:27США и "Талибан"* оформили мирное соглашение