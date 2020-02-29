МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Эстония объяснила аннулирование визы журналиста "Известий" Андрея Захарова тем, что, по данным властей, он может представлять угрозу безопасности, сообщили в пресс-службе издания.

Ранее корреспондента "Известий" не пустили в Латвию , его визу аннулировали по требованию Эстонии.

"По данным Департамента полиции безопасности, имеется достаточное основание полагать, что действия Андрея Захарова могут представлять угрозу безопасности и публичному порядку Эстонской Республики или какого-либо другого государства — члена Европейского союза, Шенгенской конвенции или НАТО", — говорится в ответе властей Эстонии на запрос "Известий".

В пресс-службе добавили, что визу журналиста аннулировали не на три года, как сообщалось ранее, а на пять лет.

"Возмущение вызвали материалы, которые Захаров сделал в сентябре 2019 года: о преподавании в Эстонии истории национального гей-сообщества и об отказе местных властей от официальных мероприятий в память о 75-летии освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков", — рассказали в "Известиях".

Пресс-служба назвала произошедшее "вопиющим нарушением прав журналистов".

"Мы не оставим это без внимания. Конечно, мы будем обращаться в российские и международные организации и требовать восстановления наших прав", — заявили в газете.