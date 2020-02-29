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США будут следить за выполнением "Талибаном" мирного соглашения
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РИА Новости

США будут следить за выполнением "Талибаном" мирного соглашения

16:58 29.02.2020 (обновлено: 17:22 29.02.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. США призывают радикальное движение "Талибан" придерживаться договоренностей, готовы будут обнулить соглашение, если талибы не будут его соблюдать и не сядут за стол переговоров с Кабулом, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
США и афганское движение "Талибан" подписали в субботу в Катаре мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.
"Мы призываем талибов выполнять свои обязательства, изложенные в соглашении с Соединенными Штатами, в том числе поддерживать продолжающееся сокращение насилия по всей стране. По мере продвижения внутриафганских переговоров Соединенные Штаты будут внимательно следить за действиями талибов и насколько добросовестны их усилия по достижению мира", - сказал Эспер, выступая в Кабуле.
По его словам, если "Талибан" будет придерживаться соглашения, тогда США "начнут сокращение вооруженных сил" в Афганистане. Эспер сообщил, что США "будут работать с другими членами коалиции для пропорционального сокращения численности войск". При этом, если талибы "не будут соблюдать соглашение" и не вести переговоры с Кабулом, то "США, не колеблясь, аннулируют соглашение", подчеркнул глава Пентагона.
Военнослужащие афганской национальной армии
Вчера, 16:28
В ЕС рассчитывают на внутриафганские переговоры о мире
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Министерство обороны СШААфганистанМарк ЭсперТалибанСШАВ мире
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