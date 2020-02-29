Рада 4 марта не будет обсуждать назначение Тигипко премьером Украины

КИЕВ, 29 фев – РИА Новости. Кадровые изменения в кабмине Кадровые изменения в кабмине Украины будут рассматриваться на внеочередном заседании Верховной рады в среду, однако вопрос о назначении Сергея Тигипко премьером подниматься не будет, заявил глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.

Парламент Украины по требованию президента Владимира Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта. По данным пресс-службы офиса президента, Зеленский просит рассмотреть несколько законопроектов, вопрос по кабинету министров, а также заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что на внеочередном заседании будет пересмотрен состав правительства.

"Президент инициировал это заседание, это связано с тремя, по сути, причинами. Первая причина - вы знаете, что парламент не работает в штатном режиме где-то три недели "благодаря" (в кавычках) тому, что ОПЗЖ (Оппозиционная платформа - За жизнь - ред.) заблокировала фактически работу парламента этими правками о земле, которые уже не правки, а сгенерированные тексты", - сказал Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Арахамии, парламент из-за этого не может рассмотреть несколько законопроектов об обороне.

"Действительно, в кабмине есть такие требования, что близится экономический кризис, вроде бы. Есть признаки. Есть вероятность эпидемии коронавируса, и нужно кабмин превратить фактически в штаб. Чтобы он стал штабом, нужно принять несколько кадровых решений, в том числе. Мы хотим усилить кабмин, сделать его более оперативным, более опытным. Кого-то привлечь, кого-то изъять", - подчеркнул он.

На вопрос, будет ли рассматриваться кандидатура бизнесмена Сергея Тигипко, он ответил: "Нет, этого не будет".

Источники издания "Новое время" утверждают, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в пятницу Зеленскому прошение об отставке, "и в этот раз настаивает, чтобы глава государства удовлетворил его просьбу".

"Источники НВ сообщили, что позиции Гончарука значительно ослабли после прихода Андрея Ермака на должность главы офиса президента. Предыдущий глава офиса Андрей Богдан якобы поддерживал начинания нынешнего премьера в значительно большей степени. Заменой Гончаруку, который может стать исполняющим обязанности премьера, окружению президента видится Денис Шмыгаль. Последний недавно стал вице-премьером в правительстве. Юридические механизмы, которые могут обеспечить ротацию, пока находятся в состоянии поиска, сообщили источники", - пишет издание.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что вопрос о назначении Тигипко премьером Украины решен на 99%, его кандидатуру утвердят в ближайшее время. По их словам, Зеленский рассматривает кандидатуру Тигипко на пост премьера. Источники объяснили, что глава страны задумался о замене премьера из-за слабой эффективности кабмина и данных социологических исследований, которые показывают падение доверия к правительству и лично к Гончаруку.