Президент Афганистана оценил шаги НАТО и США в достижении партнерства

Ранее госдепартамент США сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. Представитель политофиса "Талибана" в Дохе Сухейль Шахин сообщил, что подписание пройдет в Катаре 29 февраля в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей.