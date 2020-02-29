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Президент Афганистана оценил шаги НАТО и США в достижении партнерства
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РИА Новости

Президент Афганистана оценил шаги НАТО и США в достижении партнерства

16:51 29.02.2020
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© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкПрезидент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани
Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани
© Фотохост-агентство
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Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Избранный президент Афганистана Ашраф Гани поблагодарил НАТО и США за усилия в достижении целей партнерства, сообщает аппарат президента Афганистана в Twitter.
"Партнеры НАТО и США не пожалели ни крови, ни богатств для достижения целей партнерства", - приводит в Twitter аппарат президента Афганистана слова Гани на совместной пресс-конференции с министром обороны США Марком Эспером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Ранее госдепартамент США сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. Представитель политофиса "Талибана" в Дохе Сухейль Шахин сообщил, что подписание пройдет в Катаре 29 февраля в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей.
Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель движения Талибан Абдул Гани Барадар во время подписания мирного соглашения. 29 февраля 2020
Вчера, 16:14
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Ашраф Гани АхмадзайНАТОАфганистанСШАВ мире
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