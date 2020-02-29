В Белоруссии не нашли коронавируса в круге общения больного иранца

В пятницу минздрав сообщил, что в Белоруссии зарегистрирован первый завозной случай коронавируса нового типа, он выявлен у иранского студента БНТУ, который прибыл рейсом из Баку. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в инфекционной больнице Минска. Сама больница закрыта на карантин. Под наблюдением медиков находятся 26 одногруппников иранца и семь преподавателей, девушка студента и ее семья. Накануне минздрав сообщал, что признаков болезни ни у кого из них нет, а первичные анализы на носительство инфекции отрицательные. В ведомстве также отмечали, что в связи со случаем коронавируса в республике нет никакой "чрезвычайщины" и поводов для паники.