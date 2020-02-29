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Валенса предложил России и Польше помириться назло Западу
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РИА Новости

Валенса предложил России и Польше помириться назло Западу

16:36 29.02.2020 (обновлено: 17:40 29.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Бывший президент Польши Лех Валенса. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Эпоха раздела границ давно прошла, и Польше нужно примириться с Россией, считает бывший президент страны Лех Валенса. Об этом он заявил в беседе с RT.
"Сегодня мы живем в совершенно другой эпохе. В эпохе технологий, глобализации, информации. Я бы сказал, что сейчас мы живем в эпоху слова, в эпоху дискуссий. Находятся совершенно другие решения. Нам нужно примирение с Россией", — сказал политик.
Валенса считает, что Москве и Варшаве нужно "приступить к созиданию".

"Если бы мы сумели договориться с Россией, то это бы сотрясло всю Европу, в том числе и Соединенные Штаты", — добавил экс-президент.

Он объяснил свою точку зрения тем, что Запад пользуется разногласиями между Россией и Польшей.
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Ранее Валенса неоднократно выступал за налаживание отношений между двумя странами. Так, летом прошлого года он раскритиковал польские власти за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. В январе политик высмеял требование Варшавы к Москве о репарациях за годы Великой Отечественной войны.
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ПольшаЛех ВаленсаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Как только ЕС решил урезать финансирование (дотации) Прибалтике, у поляков стало появляться желание помириться. Нет уж, как нибудь сами меж собой разбирайтесь.
29 февраля, 16:43
llevone2017
69132006
Он же сам и начал клин забивать. Забыл уже?
29 февраля, 16:42
Василий Ребус
6061202
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