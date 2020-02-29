Валенса предложил России и Польше помириться назло Западу

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Эпоха раздела границ давно прошла, и . Эпоха раздела границ давно прошла, и Польше нужно примириться с Россией , считает бывший президент страны Лех Валенса . Об этом он заявил в беседе с RT

"Сегодня мы живем в совершенно другой эпохе. В эпохе технологий, глобализации, информации. Я бы сказал, что сейчас мы живем в эпоху слова, в эпоху дискуссий. Находятся совершенно другие решения. Нам нужно примирение с Россией", — сказал политик.

Валенса считает, что Москве и Варшаве нужно "приступить к созиданию".

"Если бы мы сумели договориться с Россией, то это бы сотрясло всю Европу, в том числе и Соединенные Штаты", — добавил экс-президент.

Он объяснил свою точку зрения тем, что Запад пользуется разногласиями между Россией и Польшей.