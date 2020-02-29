В ЕС рассчитывают на внутриафганские переговоры о мире

БРЮССЕЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Европейский союз рассматривает мирное соглашение США и афганского движения "Талибан", которое было подписано в Катаре в субботу, как первый шаг к всеобъемлющему мирному процессу внутри Европейский союз рассматривает мирное соглашение США и афганского движения "Талибан", которое было подписано в Катаре в субботу, как первый шаг к всеобъемлющему мирному процессу внутри Афганистана , заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель

"Нельзя упускать нынешнюю возможность двигаться к миру. ЕС рассчитывает, что внутриафганские переговоры начнутся без промедления, будут носить всеобъемлющий характер и преследовать достижение прочного мира", - говорится в заявлении главы европейской дипломатии.

По его словам, снижение уровня насилия и прекращение огня являются необходимыми условиями для достижения доверия между сторонами переговоров.

В ЕС также заявили о готовности поддержать мирный процесс в Афганистане.

США и афганское движение "Талибан" подписали в субботу в Катаре мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.

Согласно тексту соглашения, стороны договорились, что "США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев, если "Талибан" воздержится от насилия.