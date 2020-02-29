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В ЕС рассчитывают на внутриафганские переговоры о мире
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РИА Новости

В ЕС рассчитывают на внутриафганские переговоры о мире

16:28 29.02.2020 (обновлено: 17:09 29.02.2020)
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© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащие афганской национальной армии
Военнослужащие афганской национальной армии
© AP Photo / Rahmat Gul
Военнослужащие афганской национальной армии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Европейский союз рассматривает мирное соглашение США и афганского движения "Талибан", которое было подписано в Катаре в субботу, как первый шаг к всеобъемлющему мирному процессу внутри Афганистана, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.
"Нельзя упускать нынешнюю возможность двигаться к миру. ЕС рассчитывает, что внутриафганские переговоры начнутся без промедления, будут носить всеобъемлющий характер и преследовать достижение прочного мира", - говорится в заявлении главы европейской дипломатии.
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По его словам, снижение уровня насилия и прекращение огня являются необходимыми условиями для достижения доверия между сторонами переговоров.
В ЕС также заявили о готовности поддержать мирный процесс в Афганистане.
США и афганское движение "Талибан" подписали в субботу в Катаре мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.
Согласно тексту соглашения, стороны договорились, что "США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев, если "Талибан" воздержится от насилия.
Кроме того, соглашение предусматривает "постоянное и всеобъемлющее перемирие". Прямые переговоры между "Талибаном" и правительством Афганистана будут вестись в рамках межафганского диалога. После начала межафганского диалога "Талибан" начнет взаимодействовать с СБ ООН для исключения его членов из санкционного списка, рассчитывает сделать это к концу мая 2020 года.
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